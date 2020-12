Das Stuttgarter Landgericht hat einen Räuber verurteilt, der eine 78-Jährige in Winnenden überfallen hat. Der 46-Jährige wird weiterhin in der Psychiatrie in Zwiefalten untergebracht, wohin ihn ein anderes Gericht bereits eingewiesen hatte, als ihn die Polizei für die Winnender Tat dingfest machen konnte. Vier Jahre Freiheitsentzug unter Aufrechterhaltung der Zwangseinweisung sprach ihm nun die fünfte Strafkammer des Landgerichts aus.

Der Mann kannte den Sohn der 78-Jährigen und