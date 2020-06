Elf Geschwindigkeitsverstöße haben Polizei und Stadt am Samstagvormittag an der unfallträchtigen Strecke zwischen Schorndorf und dem Stadtteil Schlichten festgestellt. Um Raser gezielt aus dem Verkehr zu ziehen, wurde erstmals die Geschwindigkeit an zwei Stellen hintereinander mittels Lichtschranke und Laser-Messung erfasst. Unter den „Temposündern“ wurde kein Motorradfahrer registriert – dies sei allerdings nicht repräsentativ, sagt Markus Jatzko, Leiter des Polizeireviers Schorndorf. „Die