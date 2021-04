Ein 18-Jähriger hat sich am Montag (26.4.) Zutritt zur Ausländerbehörde am Landratsamt verschafft, randaliert und einen Polizisten verletzt. Der junge Mann, laut Polizei ein abgelehnter Asylbewerber aus Nigeria, war gegen 13.15 Uhr in ein Büro eingedrungen, teilt die Polizei mit.

Beschäftigte der Behörde machten dem Mann klar, er dürfe sich nicht ohne Termin in diesem Büro aufhalten und müsse gehen. Der Mann reagierte aggressiv, woraufhin man die Polizei rief. Als die Beamten