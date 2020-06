Hat Deutschland ein Rassismus-Problem? Kontrollieren manche Polizisten in Deutschland bestimmte Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer äußeren Erscheinung automatisch stärker? Oder handelt es sich dabei und bei Gewalttaten gegenüber Dunkelhäutigen vielmehr um Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen?

Der gewaltsame Tod des Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA Ende Mai löste auch in Deutschland eine hitzige Debatte darüber aus, ob es in Deutschland Rassismus gibt.