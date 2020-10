Alkaios von Lesbos, griechischer Lyriker

Dass im Wein die Wahrheit liegt, wussten schon die alten Griechen. Doch was wir uns ins Glas einschenken, davon haben wir als Verbraucher nur eine ungefähre Ahnung. Nun soll das deutsche Weinrecht auf EU-Niveau angehoben werden und für „mehr Orientierung und Klarheit für die Verbraucher“ sorgen, so die Bundesregierung. Am Freitag hat der Bundesrat den Gesetzentwurf beraten. Am Donnerstagabend versuchte die FDP-nahe Reinhold-Maier-Stiftung, bei