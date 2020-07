Die coronabedingte Notlage von Teilen unserer Volkswirtschaft tritt hier zutage: Die Themen Kurzarbeit und Insolvenzen bescheren der Anwaltschaft im Rems-Murr-Kreis gerade sehr viele Aufträge. „Ein Kollege einer anderen Kanzlei, der Insolvenzrecht macht, hat so viel zu tun, dass er wohl auf seinen Sommerurlaub verzichten muss. In unserer Kanzlei haben wir aber auch vermehrt Anfragen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezüglich der Urlaubgestaltung in Corona-Zeiten“, sagt der Waiblinger