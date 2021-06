„Wir können alle die neu gewonnenen Freiheiten und die eingetretene Ruhe von all den Einengungen und Belastungen der drei hinter uns liegenden Coronawellen gar nicht so richtig fassen und sind irgendwie weiter in Habachtstellung“, sagte Dr. Richard Sigel, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Rems-Murr-Kliniken gGmbH (RMK) am Mittwoch (16.6.). Die Kliniken hätten insgesamt gesehen die Pandemie bisher sehr gut gemeistert und seien auch aufgrund weitreichender Investitionen für eine