Die Anzahl der Patienten, die in Verbindung mit Covid-19 in den Kliniken behandelt werden, ist deutlich gesunken. Auch die Inzidenzen gehen nach unten. Warum lockern die Rems-Murr-Kliniken in Schorndorf und Winnenden dann nicht ihre strengen Besuchsbeschränkungen?

„Bei der Inzidenz-Entwicklung konnten im Rems-Murr-Kreis auch durchaus Schwankungen beobachtet werden. Die Bundesnotbremse wurde demnach erst am 31. Mai auf Kreisebene außer Kraft gesetzt“, sagt Christoph Schmale, Sprecher