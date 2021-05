Rems-Murr-Kreis: Click & Meet im Einzelhandel ab Freitag (21.05.) wieder möglich

Im Rems-Murr-Kreis ist wohl ab Freitag (21.05.) wieder Click & Meet im Einzelhandel möglich. Das teilte das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Die Voraussetzung dafür sei, dass die 7-Tage-Inzidenz auch am Dienstag (18.05.) und Mittwoch (19.05.) unter 150 liegt.

Weitere Hintergründe und Informationen zu der Pressemitteilung, zum Click & Meet im Einzelhandel und zur Schnelltest-Pflicht lesen Sie hier.

Ostalbkreis einen Schritt weiter: Click & Meet ab Donnerstag (20.05.)

Während im Rems-Murr-Kreis noch die Inzidenz der kommenden beiden Tage abgewartet werden muss, ist der Ostalbkreis schon ein Schritt weiter. Das Landratsamt in Aalen stellte am Dienstagmittag (18.05.) offiziell fest, dass die 7-Tage-Inzidenz im Kreis an fünf Werktagen in Folge unter 150 lag. Damit ist im Ostalbkreis bereits ab Donnerstag (20.05.) Click & Meet im Einzelhandel möglich