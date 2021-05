Das hat das kleinste Kind ganz schnell gelernt: Wenn die Pflanze mit den spitzen Blättern und den feinen Härchen an die Haut kommt, tut das sehr weh. So weh, dass Tränen fließen. Brennnesseln sind mit die ungeliebtesten Wildkräuter, die es gibt. Aber: Plötzlich finden sich sogar an Feldrändern ganze Brennnesselreihen. Es sieht fast aus, als würde das stets ausgemerzte Unkraut plötzlich gepflanzt. Was ist los?

Mechthilde Frintrup aus Burgstall hat keinerlei Berührungsängste. Sie