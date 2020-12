Rems-Murr-Kreis kurz vor 200er-Schwelle: Das plant Landrat Sigel an weiteren Einschränkungen

10.15 Uhr: Im Rems-Murr-Kreis drohen weitere Corona-Beschränkungen. Dies erklärte Landrat Richard Sigel am Montag (07.12.) vor dem Hintergrund der weiter steigenden Infektionszahlen im Rems-Murr-Kreis bei einer kurzfristig einberufenen Videokonferenz. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass die Inzidenz in dieser Woche über die 200-er-Schwelle steigt. Wenn dies drei Tage in Folge der Fall sei, werde der Kreis zum „Hotspot“. Das führe zu weiteren Einschränkungen. Als Beispiel nannte Sigel die Schließung von Frisörsalons, eine verschärfte Maskenpflicht oder Beschränkungen für den Einzelhandel. So wie es bereits im Schwarzwald-Baar-Kreis oder Mannheim geschehen ist.

Zum Hintergrund:

Am 5. Oktober hatte die Inzidenz (Zahl der Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) im Rems-Murr-Kreis bei 13 gelegen – dann nahm die zweite Welle Fahrt auf: Am 2. November betrug die Inzidenz 144, die Zahl der Neu-Infektionen pro Woche hatte sich also mehr als verzehnfacht. An jenem 2. November trat der Teil-Lockdown in Kraft. Die Hoffnung: Es werde einige Tage dauern, bis die Maßnahme ihre Bremskraft entfalte – aber ab Mitte November sollte sie wirken.

Tatsächlich stieg die Inzidenz zunächst weiter bis zum Rekordwert 191 am 12. November, dann aber sank sie wie erhofft: auf 148 am 1. Dezember. Trendwende geschafft?

Leider nein. Denn seither geht es wieder nach oben. Für Samstag, 5. Dezember, hat das Landratsamt erneut eine Inzidenz von 191 gemeldet. Rechenweg: Man muss 130 Neu-Infektionen (vom 5.12.), 166 (vom 4.), 213 (vom 3.), 143 (vom 2.), 82 (vom 1.), 49 (vom 30.11.), 32 (vom 29.) addieren und dann durch 4,26 teilen, damit sich für den 426 000 Einwohner zählenden Kreis ein Wert pro 100 000 ergibt).

128 Todesfälle sind mittlerweile im Rems-Murr-Kreis zu beklagen: 99 Menschen sind während und nach der ersten Welle verstorben, 29 seit Beginn der zweiten. Dazu sind derzeit 20 Infizierte so schwer erkrankt, dass sie auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

09.50 Uhr: Der Rems-Murr-Kreis steht bei den Corona-Fallzahlen kurz vor Erreichen der 200er-Schwelle bei der 7-Tages-Inzidenz, teilt das Landratsamt mit. Deshalb hat Landrat Richard Sigel kurzfristig zu einem Pressegespräch geladen und will mitteilen, wie das weitere Vorangehen für den Rems-Murr-Kreis sein wird.

Wir berichten aktuell von dem Gespräch.