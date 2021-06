Die 7-Tage-Inzidenz im Rems-Murr-Kreis liegt am Sonntag, 6. Juni, bei 34, genau auf dem gleichen Stand wie bereits am Samstag. Zum ersten Mal war die Inzidenz am Freitag, 4. Juni, auf 30 gefallen, also weit unter die Inzidenz-35-Grenze. Damit ist sie weiterhin klar stabil unter 100, zum fünften Mal auch unter 50 und nun auch schon den dritten Tag unter 35.

Die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie steigt im Rems-Murr-Kreis nur noch leicht auf 19 997, nur neun mehr als am