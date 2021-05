Rems-Murr-Kreis: Tunnel auf B14 und B29 werden gereinigt - Sperrungen ab Freitag (04.06.)

Auf den Bundesstraßen 14 und 29 im Rems-Murr-Kreis werden ab Freitag (04.06.) die Tunnel gereinigt. Bis Sonntag, 13. Juni, sollen der Kappelbergtunnel, der Leutenbachtunnel, der Grafenberg- und der Sünchentunnel von Ruß und Staub befreit werden. Während der Arbeiten kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung des Landratsamtes hervor.

Laut der Behörde werden die Reinigungsarbeiten in den Abend- und Nachtstunden durchgeführt. "Neben den Tunnelwänden werden auch die Verkehrszeichenanlagen und die Tunnelbeleuchtung gereinigt", heißt es. Auch Notrufnischen, Fluchtwegkennzeichnungen, Leitelemente und Tunnelbetriebseinrichtungen sollen vom Schmutz befreit werden.

Diese Einschränkungen gibt es ab Freitag (04.06.)

Zur Reinigung des Leutenbachtunnels bei Winnenden ist laut Landratsamt in zwei Nächten jeweils eine Vollsperrung in eine Fahrtrichtung notwendig. Der Grund: Im Tunnel gibt es keinen Nothaltestreifen.

Von Freitag (04.06.) um 20 Uhr bis Samstag (05.06.) um 5 Uhr ist die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt.

Die Tunnelröhre in Richtung Backnang wird dann von Sonntag (06.06.) um 20 Uhr bis Montag (07.06.) um 5 Uhr gereinigt und ist in diesem Zeitraum ebenfalls voll gesperrt. Die Umleitungsstrecken seien ausgeschildert, so das Landratsamt.

Auch der Kappelbergtunnel wird in zwei Abschnitten gereinigt und muss dafür jeweils in eine Fahrtrichtung voll gesperrt werden.

Zunächst ist die Tunnelröhre in Richtung Aalen an der Reihe. Sie ist während der Reinigung ab 22 Uhr am Samstagabend (05.06.) bis 8 Uhr am Sonntagmorgen (06.06.) voll gesperrt.

Eine Woche später wird die Tunnelröhre in Richtung Stuttgart gereinigt. Die Vollsperrung soll hier um 22 Uhr am Samstagabend (12.06.) beginnen und bis Sonntagmorgen (13.06.) um 8 Uhr andauern. Auch hier sind die Umleitungen ausgeschildert

Grafenberg- und Sünchentunnel auf der B29 bei Schorndorf werden ab 19 Uhr am Freitagabend (11.06.) bis 6 Uhr am Samstagmorgen (12.06.) gereinigt. Nacheinander steht dann in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung.