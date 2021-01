Rodelhänge in Großerlach und Spiegelberg: Straßensperrungen am Sonntag (17.01.)

An den Rodelhängen in Großerlach und Spiegelberg ist die Parkplatzsituation am Sonntagmittag (17.01.) erneut angespannt. Die Gemeinde Großerlach hat deshalb die Zufahrtsstraße zum großen Rodelhang am Freizeitzentrum gesperrt, wie Bürgermeister Christoph Jäger mitteilt (Stand 13 Uhr). Er bittet darum, nicht mehr anzureisen.

Auch in Spiegelberg sei die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Jux und Nassach gesperrt, so Jäger. Die Straße war auch schon am Samstag (16.01.) dicht gemacht worden.

In Kaisersbach ist die Situation an den Rodelhängen laut Bürgermeisterin Katja Müller entspannt. Gegen 12.35 Uhr seien die Parkplätze am Rodelhang und an den Loipen zu Dreiviertel belegt gewesen. Müller schätzt, dass sich circa 150 Wintersportler am Hang aufhalten (Stand 12.35 Uhr).