Ein Erwachsener verletzt auf offener Straße im Zorn ein fremdes Kind: Das ist am Dienstagnachmittag in Fellbach-Schmiden passiert. Ein Schaden an seinem Auto hatte zum Wutausbruch geführt.

Ein 39-jähriger VW-Fahrer hatte in der Meißner Straße in Fellbach-Schmiden in eine Tiefgarage einfahren wollen. In der Einfahrt spielte ein zehnjähriger Junge zusammen mit zwei Freunden. Die Kinder gingen auf die Seite, um das Fahrzeug passieren zu lassen, heißt es im Polizeibericht – doch ließ