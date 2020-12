S-Bahn-Probleme zwischen Endersbach und Waiblingen am Sonntagabend (6. Dezember)

Wegen einer technischen Störung an der Fahrbahn ist die Strecke zwischen Endersbach und Waiblingen momentan - Sonntag, 6. Dezember, 20 Uhr - nur Eingleisig befahrbar. Das teilt der Verkehrsverbund Stuttgart mit. Fahrgäste in Richtung Stuttgart werden gebeten, in Endersbach, Stetten-Beinstein und Rommelshausen das geänderte Abfahrtsgleis der Linie S2 zu beachten. Es kommt auf der Linie S2 in beiden Richtungen zwischen Endersbach und Waiblingen vermutlich zu Verspätungen. Sobald wir Näheres erfahren, werden wir diesen Bericht aktualisieren.