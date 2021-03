Erstmals saß man sich virtuell gegenüber bei der Auftaktveranstaltung zum Grundschulprojekt des Zeitungsverlags Waiblingen „Schüler machen Zeitung“. Und vieles läuft in diesem Jahr auch anders ab als in den Vorjahren. Lehrer und Projektleiter brachten ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass das medienpädagogische Projekt überhaupt an den Start gehen kann. Gerade im Corona-Jahr ist das Zeitungsprojekt so wichtig, um geprüfte Informationen von Falschmeldungen unterscheiden zu können.

Die