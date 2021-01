Am Mittwoch früh waren die Straßen stellenweise spiegelglatt. Auf den Höhen des Welzheimer Waldes oder den Berglen liegt Schnee, auf den Straßen herrschen winterliche Verhältnisse. Was ein Höhenunterschied von nur wenigen Hundert Metern ausmacht, lässt sich in den Tälern sehen. Schnee? Keine Spur. Wohl aber sind auch dort die Verhältnisse frostig, so dass Autofahrer auf glatten Straßen aufpassen mussten. Die Polizei hatte am Mittwochmorgen gleichwohl nicht viel zu tun. Außer einer gestürzten