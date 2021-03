Das ist mehr als nur ein Hoffnungsschimmer inmitten der Corona-Tristesse: Im Rems-Murr-Kreis bieten eine Vielzahl von Anlaufstellen Schnelltests auch an den Osterfeiertagen an. Es sind noch freie Termine verfügbar. Wer sich also völlig gesund fühlt, aber wegen eines Familienbesuchs an den Osterfeiertagen zumindest etwas mehr Sicherheit haben möchte, buche am besten jetzt einen Schnelltest-Termin.

Wie bucht man einen Termin für einen Schnelltest?

Das zentrale