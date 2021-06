Endlich! Die Freibäder haben aufgemacht. Also ab ins Vergnügen. Aber stopp: Wer planschen oder ernsthaft schwimmen gehen will, muss erst zwei Hürden überspringen. Die eine – das Freibad-Anmeldesystem – sind Wasserfans schon seit letztem Jahr gewöhnt. Jetzt aber braucht’s zur Freizeit-Terminplanung auch noch einen tagesaktuellen Coronatest. Lästig! Geht das den ganzen Sommer so?

Der Freibadbesuch ist streng reglementiert

Spontan den besten Kumpel oder die Lieblingsfreundin