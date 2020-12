Schon wieder behoben: Die S-Bahn-Probleme zwischen Endersbach und Waiblingen am Sonntagabend (6. Dezember)

Wegen einer technischen Störung an der Fahrbahn war die Strecke zwischen Endersbach und Waiblingen am Sonntag, 6. Dezember, ab etwa 20 Uhr nur eingleisig befahrbar. Das teilte der Verkehrsverbund Stuttgart mit. Es hieß: "Fahrgäste in Richtung Stuttgart werden gebeten, in Endersbach, Stetten-Beinstein und Rommelshausen das geänderte Abfahrtsgleis der Linie S2 zu beachten", es komme auf der Linie S2 in beiden Richtungen zwischen Endersbach und Waiblingen vermutlich zu Verspätungen.

Die Entwarnung folgte aber umgehend. gegen 20.40 Uhr meldete der VSS: "Nach der technischen Störung an der Fahrbahn kann die Linie S2 zwischen Endersbach und Waiblingen wieder mit regulären Abfahrtsgleisen in Richtung Stuttgart und ohne Einschränkungen verkehren. Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Entschuldigung."