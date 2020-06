Thomas Hornauer spielte tibetanische Mantra-Gesänge ab, aber mit Wums-Beats unterlegt, eine Rednerin beklagte, dass man einander nicht mehr in den Arm nehmen darf, ein Altlinker wetterte gegen den Militarismus, die Antifa führte sich auf wie eine Bande Halbstarker, und die Polizei legte einen souverän deeskalativen Auftritt hin: Die Corona-Demo am Montagabend auf dem Schorndorfer Marktplatz war spektakulär. Aber worum ging es überhaupt genau? Das ist nicht so leicht zu erklären.

