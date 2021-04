Es gärt bei vielen – ein Leser gab die Frage in die Redaktion: Immer wieder würde auf die Betriebe als Pandemie-Treiber verwiesen, allerdings kämen höchst selten Berichte über Corona-Ausbrüche in Unternehmen an die Öffentlichkeit. „Jede Kita-Gruppe wird mit den Fallzahlen dagegen einzeln veröffentlicht.“ Tatsächlich: Schulen, Kitas, Seniorenheime werden seit Beginn der Pandemie durchleuchtet, größere Unternehmen stehen selten im Fokus.

