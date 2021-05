Lange blieben die Schulen geschlossen, aktuell gibt’s nur Wechselunterricht – doch die meisten Eltern zahlten und zahlen weiter brav fürs Scool-Abo. Einer Mutter aus Berglen ist jetzt der Kragen geplatzt: „Enttäuschend und beschämend“ sei’s, schreibt sie in einem Brief an den Landrat, in welchem Ausmaß Lasten an berufstätige Eltern abgewälzt würden. „Doppelt und dreifach“ sei man schon durchs Home-Schooling beansprucht. Obendrein bleiben Eltern weitgehend auf den Kosten fürs praktisch