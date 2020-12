Zwölf Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung sind seit dem 1. Dezember im Rems-Murr-Kreis gestorben. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie damit 138 Coronatode in unserem Kreis zu beklagen.

Die Rems-Murr-Kliniken versorgen aktuell 77 Covid-19-Patienten, davon 18 Patienten auf der Intensivstation, 14 Patienten müssen invasiv beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in unserem Landkreis lag am Donnerstag mit 213 (Mittwoch: 214) zum zweiten Mal in Folge bei über 200 je 100.000