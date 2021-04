Die Anzahl seltener Hirnvenen-Thrombosen in zeitlicher Folge einer Astrazeneca-Impfung ist in Deutschland von Ende März bis 2. April weiter gestiegen. Allerdings wurden seither auch steigende Impfzahlen erreicht, weshalb die Fallrate in etwa gleich bleibt, nämlich bei rund eins zu 100.000. Noch viel seltener wurden Thrombosen als schwere Komplikationen mutmaßlich nach Impfungen mit den Impfstoffen von Biontech oder Moderna gemeldet. Das geht aus einem Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI)