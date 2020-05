Auch in Stetten gibt’s eine dieser stets ungeliebten Einfahrtstraßen: direkt im Anschluss an einen Kreisel, vorbei an Industriebauten, rein ins Dorf. Und trotzdem: Hier gibt’s ein paar Stückchen Natur, die vorbildlich sind. Hier blühen Salbei, Witwenblume, Margeriten, Lein, Königskerze, verschiedene Nelkenarten, auch der ganz banale Löwenzahn, seltene Kleesorten, Schafgarbe und noch viel mehr. Es ist eine Pracht. Eine mehrjährige, was besonders hervorzuheben ist. Und die freut nicht nur die