Von den berühmten Schmetterlingen im Bauch, die flügelschlagend für elektrisierendes Prickeln sorgen, ist nichts zu merken, wenn die wohlbekannte FDP-Frau Julia Goll und die Wellen im grünen Rems-Murr-Kreis-Leben verursachende Swantje Sperling aufeinandertreffen. Können, ja wollen die beiden Kandidatinnen im Wahlkreis Waiblingen Koalition? Die Atmosphäre beim Videochat ist so auffallend höflich-freundlich-distanziert, das Verlangen nach dem „Faktencheck“ steht so oft an vorderster Stelle,