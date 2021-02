Jochen Haußmann gewinnt Sympathien elegant und auf die stille Art. Mit einem kleinen „Geheimnis“, das er auch erst seit gut einem Jahr kenne und das er jetzt verrate: Sein Großvater nämlich, er lebte in Trossingen, habe 1919 für den dortigen Gemeinderat kandidiert. Für die SPD! Und sei auch gewählt worden. Und wenn er, Jochen Haußmann, seit vielen Jahren schon in allerlei politischer Verantwortung für die FDP, seit 2011 im Landtag, damals, so kurz nach dem Ersten Weltkrieg gelebt hätte, dann