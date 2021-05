Während an diesem Sonntag (9.5.) Tausende anstanden am großen "Astrazeneca-Impftag" ohne Termin auf dem Freiburger Messe-Gelände, ging es bei der Sonder-Impfaktion mit vorheriger Termin-Vergabe des Ärzte-Ehepaars Dres. Jens und Daniela Steinat in ihrer Arztpraxis in Oppenweiler beschaulich zu. „Wir konnten alle am Samstag und am Sonntag terminierten Impfungen vornehmen und waren am Sonntag 13 Uhr fertig", sagt Dr. Jens Steinat. "Alle, die angemeldet waren, sind gekommen. Über 50 Prozent