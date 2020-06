So sind die aktuellen Fallzahlen - Stand 11. Juni

Im Rems-Murr-Kreis sind Stand Dienstag (10. Juni, 13.30 Uhr) 1597 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus vermeldet worden. Laut Landratsamt konnten 1473 Personen mittlerweile wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 89 Todesfälle mit positivem SARS-CoV-2-Befund im Kreis bekannt.

Hinweis: Über das Wochenende und an Feiertagen können wir die Zahlen für den Rems-Murr-Kreis nicht mehr aktualisieren, weil uns das Landratsamt in diesem Zeitraum keine Zahlen zur Verfügung stellt.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist am 11. Juni auf mindestens 35.059 angestiegen. Das sind 55 mehr als am Vortag (Stand: 11. Juni, 16.00 Uhr). Davon sind ungefähr 32.717 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind geschätzt noch 540 Menschen im Land mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle im Land liegt bei 1.802.