So sind die aktuellen Fallzahlen - Stand 13. Mai

Im Rems-Murr-Kreis sind Stand Mittwoch (13. Mai, 13.35 Uhr) 1469 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus vermeldet worden. Laut Landratsamt konnten 1115 Personen mittlerweile wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 63 Todesfälle mit positivem SARS-CoV-2-Befund im Kreis bekannt.

Zahlen in Baden-Württemberg

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist am 12. Mai um mindestens 85 Fälle auf 33.478 gestiegen (Stand: 12. Mai, 16 Uhr), wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium mitteilte. Davon sind ungefähr 28.639 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus in Baden-Württemberg ist auf 1.596 gestiegen.