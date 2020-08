So sind die aktuellen Fallzahlen - Stand 21. August

Im Rems-Murr-Kreis sind Stand Freitag (21. August, 11.25 Uhr)* 1873 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus vermeldet worden. Laut Landratsamt konnten 1719 Personen mittlerweile wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 97 Todesfälle mit positivem SARS-CoV-2-Befund im Kreis bekannt.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 39.832 angestiegen (Stand: 21. August, 16 Uhr). Davon sind ungefähr 35.821 Personen bereits wieder genesen. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle im Land beträgt 1.862.

*Hinweise zu den Corona-Zahlen im Kreis: Ausschlaggebend für die Meldung eines Corona-Falls ist laut Landratsamt das Datum, an dem der Befundbericht im Labor erstellt wird. Diese Befundberichte werden teweilse verzögert übermittelt. "Nach 3-4 Tagen können die Zahlen als sicher gelten", so eine Sprecherin auf Nachfrage.

Zuvor hatte das Landratsamt ein anderes Verfahren zur Erhebung genutzt, weshalb unsere Zahlen der vergangenen Monate mitunter nicht mit denen, die die Behörde jetzt auf ihrer Webseite angibt, übereinstimmen. Grund für die Änderung des Verfahrens ist laut einer Sprecherin die Umstellung auf ein bundeseinheitliches Programm, das u.a. auch vom Robert-Koch-Institut genutzt wird.