Samstagabend, 20.15 Uhr. Die landesweite Ausgangssperre gilt seit 15 Minuten, trotzdem stehen in der Schlange vor dem Drive-in fünf Fahrzeuge mit Kunden, die Essen übers Autofenster ordern. Auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants in der Düsseldorfer Straße in Waiblingen stehen sogar zwei junge Männer vor dem geöffneten Kofferraum eines Autos und essen offensichtlich gerade im Drive-in erstandene Burger und Pommes und trinken Cola. Kein triftiger Grund, um nach 20 Uhr noch draußen zu sein