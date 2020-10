Am 14. Oktober jährt sich der Todestag von Dr. Hermann Scheer zum zehnten Mal. Von 1980 bis zu seinem Tod war Scheer SPD-Bundestagsabgeordneter. Als „Solarpapst“ machte er sich einen Namen über seinen Wahlkreis Waiblingen und den Bundestag hinaus. 1999 war Scheer Preisträger des Alternativen Nobelpreises, 2002 kürte ihn das amerikanische Time-Magazin zum „Hero for the Green Century“. Für sein unkonventionelles Denken und den Mut zu Visionen wird Scheer von vielen seiner Anhänger schmerzlich