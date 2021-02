Winfried Kretschmann bleibt nach dem 14. März baden-württembergischer Ministerpräsident. Daran hat Andreas Stoch keine Zweifel. Doch am liebsten in einer Koalition mit der SPD, sagte SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch, 51, bei „ZVW im Gespräch“ zur Landtagswahl. Corona und die Bildungspolitik standen im Mittelpunkt des Interviews, das ZVW-Chefredakteur Frank Nipkau mit Andreas Stoch am Freitag führte. Seit Freitagnachmittag ist das Gespräch in voller Länge auf www.zvw.de/stoch zu sehen und zu