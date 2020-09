Der rundum missglückte Warntag diesen Donnerstag schlägt noch Wellen: Vergeblich hatten die meisten Rems-Murr-Bürger Schlag 11 Uhr am Warn-Donnerstag auf den typischen Heulton der Sirenen gewartet. Mit großem Brimborium war der bundesweite Warntag angekündigt gewesen; im Radio liefen die Warnungen vor den Probewarnungen rauf und runter. Es geschah dann nichts, die Warn-App NINA des Bundes schlug verspätet an – und Sirenen ertönten nur ganz vereinzelt. Etwa in Winterbach.

Neue Technik