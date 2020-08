„Das Programm war schon vorbereitet, sogar die Musik bereits bestellt“ erzählt DAV-Bezirksgruppenleiter Hermann Ritter. Eigentlich hätte zum 50. Gründungsjubiläum der Bezirksgruppe Rems-Murr des Deutschen Alpenvereins am 24. Oktober in der Alten Kelter in Stetten ein Riesenfest über die Bühne gehen sollen. Aber wie so vieles andere auch sei die Veranstaltung dann doch der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Sie sei nicht gestrichen, sondern vertagt, betont der Optimist Ritter.

