Die großen, alten, einst so prächtigen Buchen sterben von oben her. Die Krone wird licht, sieht aus wie ein angefressener Besen. Den großen Ästen fehlen die kleinen, feinen Zweige, an denen die Blätter im Frühling sprießen sollen. Die Rinde blättert ab, Schädlinge, die ihre Gänge ins Holz gebohrt haben, beschleunigen das Ganze. Der Baum vertrocknet und beginnt gleichzeitig zu faulen. Erst stürzen die Äste, irgendwann zerbricht der ganze Stamm.

Die Buchen sind hin, da ist nichts mehr