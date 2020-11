In der grün-schwarzen Landesregierung schieben sich die Minister gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Der Rems-Murr-Kreis schafft hingegen Fakten und plant, an den Rems-Murr-Kliniken ein Corona-Testzentrum einzurichten, damit an Schulen und Kitas wie auch in den Pflegeeinrichtungen möglichst bald umfassend auf eine Covid-19-Infektion getestet werden kann. Und zwar nicht mit teuren, zeitaufwendigen PCR-Tests, bei denen die Labore nicht mehr hinterherkommen. Sondern mit preisgünstigen