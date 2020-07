Zu künden ist von einem sagenhaften Streit, einem Drama in fünf Akten. In den Hauptrollen: Boris Palmer, Schultes zu Tübingen; und Arne G., ebendort Studiosus der Erziehungswissenschaften. Dieser Titanenkampf könnte eingehen in den reichen Schnurren-Fundus der württembergischen Geschichte, wo sich schon die gloriose Anekdote um Helmut Palmers Krawattenschlacht mit dem Schorndorfer Oberbürgermeister Winfried Kübler findet und das Drama um den Dichter Schubart, der anno 1777 in den Asperger