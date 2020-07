Die Region hat ihr erstes Superspreading Event - und die Nachricht ist ebenso traurig, wie der Anlass es war: Nach einer Trauerfeier in Schwäbisch Gmünd sind mittlerweile insgesamt über 90 Personen positiv auf das Coronavirus (SARS-CoV2) getestet worden. Wie am Mittwoch (29.07.) bekannte wurde, hatte die Veranstaltung im benachbarten Ostalbkreis auch Infektionen in Urbach zufolge.

Nur: Sind das die einzigen Fälle im Kreis, die sich auf die Trauerfeier zurückführen lassen? Und wie ist