Eine 14-Jährige ist am Dienstagabend (01.06.) beim Überqueren der Bahngleise in Oppenweiler-Aichelbach von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die anfängliche Darstellung, dass ihre elfjährige Begleiterin es gerade noch rechtzeitig schaffte, über die Gleise zu rennen, sei so wohl doch nicht richtig. „Die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass die 14-Jährige alleine das Gleisbett betrat, warum ist noch unklar“, sagte Robert Kreidler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums