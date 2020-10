Die Bilder des Unfalls in der Nacht auf Donnerstag (08.10.) haben den Betrachter schreckstarr zurückgelassen: Das Unfallauto ist als solches kaum noch zu erkennen gewesen. Nach einem Zusammenprall eines Renaults mit einem Baum an der B 29 bei Großheppach war der Wagen praktisch in sämtliche Einzelteile zerlegt. Die 21-jährige Beifahrerin hat den Unfall am Mittwochabend nicht überlebt.

Gegen 20 Uhr war der 21-jährige Fahrer des Renaults auf der B 29 von Weinstadt in Richtung Aalen