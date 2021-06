Was wissen wir bislang über das Tötungsdelikt in Weinstadt, den Tatverdächtigen, das Opfer, über Tatablauf, Todesursache, Motiv? Gibt es ein Geständnis, streitet der Jugendliche in Haft alles ab oder schweigt er? Ist es juristisch korrekt, hier von Mord zu sprechen? Und: Welche Höchststrafe sieht das Jugendrecht in diesem Fall vor? Eine Bestandsaufnahme.

Tötungsdelikt Weinstadt: Was ist geschehen?

Am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr meldete ein Passant via Notruf