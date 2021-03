Die IG Metall hat ihre Warnstreiks ausgeweitet. Im Rems-Murr-Kreis werden Arbeitsniederlegungen in vier Betrieben der Metall- und Elektroindustrie gemeldet, darunter bei Stihl in Waiblingen, wo rund 1000 Beschäftigte am Freitag früher Feierabend machten. Bei Bosch WaP in Waiblingen bezifferte der Betriebsratsvorsitzende Gürhan Ag die Zahl der Streikenden in der Frühschicht mit rund 150. Er erwartete, dass auch die Spätschicht am Abend früher Feierabend machte. „Die Leute ziehen mit... Es