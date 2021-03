Nächste Woche soll’s rundgehen: Die IG Metall bereitet einen großen Auto-Corso gen Ludwigsburg zum Forum vor. Dort, auf den großen Parkplätzen, soll dann eine Auto-Kundgebung stattfinden. Matthias Fuchs, Geschäftsführer der IG Metall Ludwigsburg und Waiblingen, erwartet zwischen 5000 und 6000 Menschen, die sich an dieser und anderen Aktionen in der kommenden Woche beteiligen werden. Denn: In der kommenden Woche werden deutlich mehr Betriebe als in den vergangenen drei die Tarifverhandlungen