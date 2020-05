Im vollen Ornat erscheint seine königliche Heiligkeit vor Gericht: Er trägt am Leibe ein Gewand, dessen Saum beinahe den Boden küsst; dazu einen mattgoldenen, von Silberfäden durchwirkten Monarchenmantel; im Antlitz eine weiße Brille; und auf dem Haupte eine kronenartige Kappe, worauf in Goldstickerei geschrieben steht: „Thomas G. Hornauer Yoruba Prince“. So vertritt er im Oberlandesgericht Stuttgart seine Forderung: Hornauer will 309 400 Euro Gage vom Zeitungsverlag Waiblingen.