Tief «Peter» bringt Regen und Gewitter in den Südwesten: Wetterwarnung für den Rems-Murr-Kreis und Stuttgart

Tief «Peter» bringt am Wochenende Regen und Gewitter nach Baden-Württemberg. Am Freitag seien vor allem in den Mittelgebirgen und im Gebiet nördlich davon Gewitter, Starkregen, Hagel und Böen zu erwarten, teilte der DWD am Freitagmorgen (04.06.) in Stuttgart mit. Im Bergland rechnet der DWD mit bis zu 22 Grad, am nördlichen Oberrhein bis zu 29 Grad.

Für den Rems-Murr-Kreis und das Stadtgebiet Stuttgart gibt es eine Wetterwarnung. Es bestehe die Gefahr des Auftretens von heftigen Gewittern mit Starkregen. Die Warnung gilt vorläufig für den ganzen Tag. "Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen", warnt der DWD.

Auch am Samstag wird es den Prognosen zufolge in weiten Teilen des Landes stark bewölkt mit vielen Schauern und teils Gewittern, bei Temperaturen zwischen 20 Grad im Bergland und 26 Grad am Oberrhein. Am Sonntag werden sich die Schauer nach Einschätzung des DWD in den Südosten Baden-Württembergs verlagern, dort könne es vereinzelt auch noch zu Gewittern kommen. Im südlichen Schwarzwald rechnen die Meteorologen am Sonntag mit bis zu 18 Grad, am Oberrhein mit bis zu 24 Grad.

