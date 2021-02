Traumhaftes Winterwetter wird am Wochenende vermutlich viele Menschen nach draußen locken. Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen gelten nach wie vor, weshalb Polizei und Ordnungsbehörden am Samstag und Sonntag checken, ob sich die Menschen an die Regeln halten. „Wir werden die Ausflugsziele natürlich im Blick behalten“, kündigt Polizei-Pressesprecher Rudolf Biehlmaier an.

Zu den beliebten Zielen zählt in diesen schneereichen Tagen ganz sicher wieder der Rodelhang in Kaisersbach. Am